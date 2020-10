Ad Alba l’ultimo saluto alla dipendente della storica merceria di via Maestra

Dopo la veglia di preghiera che si terra questa sera, alle 20.30 nel Duomo di Alba, si svolgeranno domani, martedì 27 ottobre, sempre nella cattedrale alle ore 15, i funerali di Donatella Degiacomi, 51 anni, figura molto conosciuta nella capitale delle Langhe per essere stata per lunghi anni e sino a pochi mesi fa un apprezzato punto di riferimento per le clienti della storica merceria Singer di via Pietrino Belli, all’angolo con via Maestra.



Ieri la scomparsa, dovuta al ripresentarsi della malattia con la quale la donna conviveva da tempo.



Donatella Degiacomi lascia il marito Giorgio, il figlioletto Pietro e il fratello Mario, oltre a cognati e nipoti.



Dopo la cerimonia funebre la salma sarà trasferita al tempo crematorio di Bra.