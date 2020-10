All’immunologo statunitense Anthony Fauci il premio Res Publica “alla mobilitazione contro il Covid-19”

La giuria internazionale del Premio “Res Publica”, attribuito ogni anno a singoli e associazioni che prodigano capacità e risorse a favore del bene comune, ha individuato il terzo soggetto di fama mondiale meritevole del riconoscimento. Si tratta dell’immunologo statunitense Anthony Fauci, da 36 anni direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) di Washington DC.

Fauci ottiene il premio alla “mobilitazione contro il Covid-19” assegnato a chi si distingue per l’impegno collettivo contro la pandemia. Il quarto e ultimo premiato, a “l’arte contro il Covid-19”, sarà comunicato dall’associazione “Buon Governo e Senso Civico” durante la consegna dei riconoscimenti, in programma a Mondovì. Alla luce delle recenti disposizioni in materia di prevenzione, contenute nel Dpcm dello scorso 18 ottobre, l’evento in presenza è stato sostituito con un evento streaming al quale si potrà accedere sabato 31 ottobre a partire dalle ore 15 collegandosi al sito www.premiorespublica.it e su vari canali social. Dagli stessi sarà possibile assistere, tra l’altro, anche alla consegna del Premio ad Anthony Fauci, che avverrà nella residenza dell’Ambasciatore d’Italia negli Usa, Armando Varricchio, alla presenza di autorità e media.