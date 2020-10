Clavesana ha detto grazie ai volontari della protezione civile: "Grande efficienza e capacità organizzative"

Giovanni Bracco, coordinatore del Gruppo Comunale fin dal 2007, è intervenuto per esprimere il suo personale ringraziamento e apprezzamento per i quattro volontari che si ritirano. Ha ricordato che sono stati i pilastri del gruppo; nel corso della loro lunga attività non si sono limitati ad operare a livello locale, ma hanno prestato collaborazione anche in interventi della Protezione Civile in terremoti e alluvioni in altre parti d’Italia.