Coronavirus: a Sommariva Bosco il Comune conferma l’apertura dei cimiteri per la Festività dei Santi

Alla luce delle ultime norme per il contenimento del contagio da Covid-19, a Sommariva Bosco l’Amministrazione comunale ha reso noto alcuni chiarimenti sull’applicazione, in paese, di quanto previsto dall’ultimo DPCM.

Il vicesindaco Marco Pedussia ha spiegato che il cimitero rimarrà aperto, anche in occasione della festività di Ognissanti, ma al tempo stesso ha raccomandato ai cittadini, anche durante le giornate del 1 e 2 Novembre, di mantenere le distanze, non creare assembramenti e indossare obbligatoriamente la mascherina sia all'interno dei cimiteri, che nei parcheggi. Il cimitero rimarrà aperto dalle 8 alle 17.

Alla luce del nuovo DPCM, l'Amministrazione comunale ricorda inoltre di consultare il sito "Spesa in comune", dove si possono trovare tutte le attività commerciali sommarivesi che possono essere anche contattate per il servizio di consegna a domicilio, metodo che, nel caso della ristorazione, dovrà essere usato dopo le ore 18.

“La piattaforma ‘Spesa in comune’ – spiegano dal Municipio – è nata per dare la possibilità ai negozi di unirsi per garantire la consegna della spesa a domicilio senza costi aggiunti. Il commercio di prossimità vuole essere, in un momento in cui i piccoli negozi sono messi a dura prova, un modo per facilitare l'incontro di domanda e offerta”.

Infine, a partire da martedì 3 novembre, la biblioteca comunale osserverà il seguente orario: martedì, dalle 15 alle 16.30, mercoledì dalle 10 alle 12, giovedì dalle 15 alle 16.30. Il primo, secondo e terzo sabato del mese, dalle 15 alle 17.