In 176 comuni della Granda si è registrato almeno un positivo al coronavirus: l'elenco di chi rimane "Covid-free" in provincia

Sono 71- stando all’ultimo bollettino di domenica 25 ottobre - i comuni “Covid-Free” (senza contagi) in provincia di Cuneo.



Si tratta perlopiù di piccoli comuni specie nel sud della provincia in zona langarola e monregalese dove è più alta la concentrazione di municipi con pochi abitanti. Restano al momento a “zero casi” diversi comuni montani nell’alta valle Po, valle Varaita e valle Maira, ma il contagio a Sars-Cov2, si può dire, non sta risparmiando nessuna zona della provincia Granda.



Sono al momento 176 i comuni dove si è registrato almeno un caso.



Nella giornata di ieri la provincia di Cuneo ha rappresentato il secondo territorio piemontese per incremento di nuovi positivi (370 nuovi casi, +5,85%) dietro i 1.281 di Torino (+4,63%), mentre sempre in ambito regionale la Granda figura terz’ultima per incidenza di casi in rapporto alla popolazione: 1,141%, dietro ad Alessandria (1,362%), Asti (1,325%), Vercelli (1,307%), Novara (1,293%) e Torino (1,286%), e davanti soltanto a Biella (1,049%) e Vco (1,019%).

La Granda è seconda in Piemonte per casi totali (6.691 da inizio pandemia, compresi deceduti e guariti) e terza per numero di decessi (409 secondo l’ultimo aggiornamento di ieri, dietro ai 1.869 di Torino e ai 696 di Alessandria). Il dato è di 44 nuovi casi per 100.000 abitanti contro i 42 di Torino, i 33 di Biella, i 30 di Asti, i 28 di Vercelli, i 27 di Alessandria e di Novara, i 20 del Verbano Cusio Ossola.



Tra le sette sorelle Cuneo è prima con 393 positivi, seguito da Bra (268), poi Saluzzo a (188), Savigliano a (155), Alba a (129), Fossano a (125) e Mondovì a (71).



Nonostante i numeri irrisori rispetto ai centri più cospicui i comuni con il maggior tasso di incidenza rispetto alla popolazione sono Entracque (22 contagi) Battifollo (10 positivi), Gottasecca (3 casi), Sambuco (2), Ruffia (10).

Ieri (domenica 26 ottobre) il Piemonte è risultato essere la a terza regione italiana per numero di nuovi casi di positività con 2.287 casi su 10.672 tamponi effettuati e una percentuale di positivi su tamponi del 21,42% (più di una persona su cinque è risultata positiva all’accertamento), contro una media nazionale del 13,14% – era dell’11,05% il giorno precedente.



Peggio, in numeri assoluti, hanno fatto soltanto la Lombardia – con 5.762 nuovi positivi su 23.041 tamponi fatti e un rapporto del 25,01% (un positivo ogni quattro persone testate) – e la Campania – 2.590 nuovi casi (+7,19%) su 16.906 tamponi, per un rapporto del 15,32%, .



Di seguito l’elenco dei 71 comuni a ieri Covid Free. In tutti gli altri è stato accertato da ultimo aggiornamento almeno un caso di contagio.



1. Briga Alta 2. Ormea 3. Caprauna 4. Alto 5. Priola 6. Lisio 7. Scagnello 8. Mombasiglio 9. Monasterolo Casotto 10. Montaldo Mondovì 11. Briaglia 12. Castellino Tanaro 13. Cigliè 14. Rocca Cigliè 15. Marsaglia 16. Murazzano 17. Torresina 18. Igliano 19. Roascio 20. Belvedere Langhe 21. San Benedetto Belbo 22. Niella Belbo 23. Bossolasco 24. Feisoglio 25. Levice 26. Torre Bormida 27. Cravanzana 28. Bergolo 29. Perlo 30. Montezemolo 31. Camerana 32. Sale delle Langhe 33. Sale San Giovanni 34. Monesiglio 35. Castelletto Uzzone 36. Pezzolo Valle Uzzone 37. Prunetto 38. Perletto 39. Castino 40. Bosia 41. Lequio Berria 42. Rocchetta Belbo 43. Neviglie 44. Cerretto Langhe 45. Arguello 46. Sinio 47. Serralunga D’Alba 48. Monchiero 49. Albaretto della Torre 50. Benevello 51. Baldissero D’Alba 52. Ostana 53. Crissolo 54. Oncino 55. Gambasca 56. Brondello 57. Pagno 58. Frassino 59. Pontechianale 60. Bellino 61. Elva 62. Acceglio 63. Celle Macra 64. Canosio 65. Castelmagno 66. Pradleves 67. Pietraporzio 68. Aisone 69. Moiola 70. Rittana 71. Roaschia