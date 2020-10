Lavori sulle sponde del Talutto e a Valmala grazie al finanziamento dell'Unione montana Valle Varaita

L’intervento è finanziato dall'Unione montana Valle Varaita con i fondi ATO (Ambito territoriale omogeneo, in cui sono organizzati alcuni servizi pubblici integrati), che derivano dall'8% della bolletta dell'acqua potabile, appositamente destinati ad interventi di consolidamento delle sponde di fiumi e torrenti e al ripristino frane. Sono stati utilizzati fondi della quota 2015/2018, che per il Comune di Busca è di circa 50.000 euro. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Costrade di Saluzzo, su progetto dello studio ingegneria Cristian Trebini.

Per il prossimo intervento in quota 2020 sono previsti lavori di consolidamento sponde e pulizia alveo del torrente Maira dal ponte di via Trimaglio al ponte di via Villafalletto per una spesa di circa 84.000 euro.