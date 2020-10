Nuovo Consiglio direttivo per i donatori di sangue dell’Avas-Fidas Monregalese

Sabato 24 ottobre, presso la Sala Conferenze del Comune di Mondovì, si è svolta l’assemblea ordinaria ed elettiva dei Donatori di sangue dell’Avas-Fidas Monregalese per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Presidente Mauro Benedetto ha relazionato sulle attività dell’associazione spiegando gli interventi e gli investimenti realizzati per sensibilizzare alla donazione di sangue con un’attenzione particolare alla presenza sul territorio e al coinvolgimento dei più giovani: “Prima dell’emergenza sanitaria, abbiamo lavorato molto con le scuole superiori di Mondovì poiché rappresentano un bacino molto importante da cui attingere per arrivare alle nuove generazioni. Grazie alla presenza dell’attrice Marsha De Salvatore, e alla sua testimonianza diretta, abbiamo potuto promuovere la donazione con coscienza ed efficacia. Abbiamo inoltre distribuito delle Borse di studio ad hoc per premiare gli studenti più meritevoli con un aiuto concreto. Quest’ultimo intervento è stato possibile grazie al cosiddetto fondo “rinuncia medaglie”, creatosi grazie a coloro che hanno scelto di rinunciare alle medaglie di cui avrebbero avuto diritto. Abbiamo inoltre continuato l’opera di presenza sul territorio che conduciamo ininterrottamente ormai da 67 anni, questa volta attraverso l’istallazione di aiuole e abbellimenti a rotonde inseriti in punti strategici del nostro territorio: questo - conclude il Presidente Mauro Benedetto -, per ricordare a tutti, guidatori e non, che il bisogno di sangue non si ferma mai”. Dopo l’approvazione all’unanimità della Relazione morale del Presidente, il Tesoriere Giulia Gambetta ha relazionato sul Bilancio Consuntivo 2019 e ha presentato il bilancio preventivo anno 2020. In seguito alle elezioni, si è infine svolto lo spoglio delle schede elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo. I consiglieri eletti sono: Allena Liliana, Baravalle Pietro, Bassino Marina, Basso Ivano, Benedetto Mauro, Benedetto Simone, Bertazzoli Francesca, Botto Massimo, Casella Laura, Cuniberti Marina, Dho Alain, Forte Cinzia, Galliano Giacomo, Mantelli Clara, Michelotti Andrea, Michelotti Marco, Porta Diego, Re Claudio, Salerno Federica, Spotti Gabriella, Vazquez Elia e Zampino Elena. Per i Revisori dei conti: Franchino Giuseppe, Peisino Patrizia e Vinai Silvano. Come probiviri: Aimo Sergio, Fraire Aldo e Ruffa Giuseppe. “Il voto è stato chiaro. - conclude Mauro Benedetto, Presidente uscente - Si è voluto creare un consiglio Direttivo giovane, probabilmente il più giovane di sempre come importante segnale di rinnovamento. Dobbiamo infatti sfatare il mito che i giovani non si occupano di sociale, molti si sono candidati ed è bello che i nostri donatori abbiamo voluto votarli e valorizzarli”. Martedì 3 novembre, in occasione della prima riunione del Consiglio, si svolgeranno le elezioni per le diverse cariche sociali