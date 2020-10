Ottobre rosa, il Consiglio regionale con le Dragonette

A Torino dal 2010 le Dragonette, le donne in rosa del dragon-boating, associazione fondata da donne operate di tumore al seno, hanno fatto di una particolare attività sportiva un modo per promuovere il benessere a colpi di pagaia.

A ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, sono state testimonial di come un corretto stile di vita possa aiutare il recupero fisico e psicologico dopo l'intervento.