Prorogato il bando "EmergenzaCasa 9" di Bra: è possibile partecipare fino al 16 novembre 2020

Rimangono invariati i requisiti richiesti per l’accesso ai contributi: il bando è riservato a residenti nel Comune di Bra che non siano in possesso di diritti esclusivi di proprietà (e in rapporti di parentela con il proprietario o residenti in case popolari), che abbiano una dichiarazione Isee in corso di validità inferiore o uguale a 16 mila euro e che non abbiano percepito il contributo nell’ambito delle precedenti edizioni del progetto EmergenzaCasa (6°, 7° e 8°).