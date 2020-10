Rinviate all'estate 2021 le proiezioni della V edizione del Film Festival di Savigliano

Le cose da dire, le incertezze rimaste, così come le motivazioni da elencare, sarebbero troppe... Sicuramente ha prevalso il rispetto per tutti coloro che più o meno direttamente si sono imbattuti nel virus, per chi lo sta combattendo in ogni modo e per tutta la cittadinanza a rischio, consapevoli inoltre che lo spirito (sia nostro che altrui) non sarebbe più stato quello giusto, che la partecipazione (sia fisica che emotiva) sarebbe stata troppo penalizzata, così come la presenza degli ospiti esterni quasi impossibile.