Settori eventi, cerimonie, congressi in crisi: “Governo sordo, uniamo le nostre voci”

“Le conseguenze delle restrizioni imposte per limitare la diffusione del Covid-19 hanno colpito gran parte del tessuto economico nazionale, e ancor più pesantemente alcuni settori tra loro collegati: ristorazione, turismo, congressi ed eventi, wedding industry hanno subito una riduzione del fatturato 2020 superiore all’80 per cento, e le prospettive per i prossimi mesi sono nefaste, con perdite complessive che supereranno i 100 miliardi complessivi. Singole categorie sono scese in piazza o lo stanno per fare con lo scopo di sensibilizzare il governo. Rivendicazioni legittime ma che restano, prese singolarmente, flebili voci. La frammentazione non giova alla causa di nessuno, se non a quella del governo. Rivolgiamo un appello a tutte le categorie che hanno annunciato manifestazioni di protesta: raccogliamo le istanze e uniamo le voci in un unico coro. Solo così riusciremo a farci sentire da un governo che fino ad ora si è dimostrato sordo di fronte a settori che reggono l’economia nazionale e l’occupazione. Confrontiamoci in modo da poter finalmente riunire tutte le necessità del nostro macrosettore. Se incontreremo nuovamente porte chiuse agiremo di conseguenza, tutti insieme”.

Lo scrivono in una nota congiunta:

Serena Ranieri - Presidente Federmep (Matrimoni ed eventi privati)

Michele Boccardi - Presidente Assoeventi (Confindustria)

Paolo Capurro - Presidente ANBC (Associazione nazionale banqueting e catering)

Rosario Alfino - Presidente Federfiori-Confcommercio

Luciano Paulillo - Presidente AIRB (Associazione italiana regalo e bomboniera)

Viola Tarantino - Presidente AWPP (Associazione Wedding Planner Puglia)

Vitantonio Marzano - Presidente PWPA (Puglia Wedding Production Association)

Stefania Arrigoni – Presidente AWP (Associazione Wedding Planners-Milano)

Silvia Daniele - Presidente WPI (Wedding Planner Italia)

Fabio Ridolfi –Presidente Assimec (Associazione Imprenditori del Matrimonio e della Cerimonia)

Rocco Pozzulo -Presidente AIC (Associazione Italiana Cuochi)

Luigi Vitiello -Presidente URCC (Unione Regionale C)uochi Campania