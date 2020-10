Si torna in miniera a Nucetto

Sabato scorso, grazie all'associazione storico-culturale Reggimento “La Marina”, in collaborazione con il comune, si è svolta la seconda giornata di studio e ricerca nelle gallerie della miniera di carbone di Nucetto nell'ambito del progetto “Vivi la storia”.

“Grazie alla disponibilità dell'amico Maurizio Bazzano, del Gruppo Speleologico Savonese e alla preziosa e qualificata presenza del gruppo di ricerca "Biologia Sotterranea Piemonte” si è potuto proseguire gli studi intrapresi che sono stati poi sospesi causa il lockdown” – spiega il sindaco Enzo Dho.

I lavori effettuati dal comune hanno permesso di rendere accessibile per circa 70 metri la galleria del "Melo", liberata dall'oblio lo scorso febbraio e ora messa in parziale sicurezza dopo una serie di interventi realizzati grazie anche al contributo della Fondazione CRC. È stato quindi possibile accedere e studiare l'interno della galleria e in particolar modo la fauna ipogea.

Questa seconda giornata, grazie alla presenza e disponibilità di Valentina Balestra ed Enrico Lana, ha permesso di esaminare più attentamente la cavità e impostare un lavoro di campionamento e studio che sarà continuato e implementato nella prossima primavera. Di notevole interesse saranno i risultati dall'esame di interazione tra la fauna e i minerali presenti.

L’apertura della galleria ha permesso inoltre di trovare rifugio per l'inverno ad alcuni piccoli "pipistrelli", rane e altri insetti, ma per la loro catalogazione scientifica bisognerà aspettare i risultati degli studi del gruppo di ricerca. L’analisi è stata estesa anche alla discenderia principale, anch'essa coinvolta nel progetto di valorizzazione che il comune sta predisponendo.

“Pur rispettando le limitazioni imposte dall'emergenza sanitari e affrontando le difficoltà causate dagli eventi alluvionali delle scorse settimane la volontà di recuperare l'area e valorizzarla è sempre forte, riconoscendo l'importanza che tale sito riveste per la storia locale e per un futuro rilancio anche turistico del territorio” – concludono dall’amministrazione.