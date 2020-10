Tamponi rapidi in farmacia, slitta l’inizio del servizio: “Partiremo non prima di giovedì”

Nelle farmacie piemontesi non c’è traccia dei tamponi rapidi. Secondo la Regione, il servizio avrebbe dovuto partire nella giornata di oggi ma al momento da registrare c’è solo un rinvio. “ Si, oggi non siamo ancora partiti. Cercheremo di dare il via al servizio entro questa settimana ” spiegano da Federfarma.

I problemi alla base del ritardo non sono legati alla fornitura dei test, che ci sono e sono già arrivati, ma vanno ricercati nella burocrazia e nei tempi tecnici indispensabili per iniziare con i tamponi rapidi in farmacia: “Confermo che non è una questione relativa alla fornitura dei test, ma procedurale: una volta refertati, gli esiti dei tamponi rapidi vanno caricati sulla piattaforma regionale. Manca quel passaggio lì” spiega Massimo Mana, presidente di Federfarma Piemonte.