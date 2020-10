Tempo scaduto per il ponte Odasso di Garessio: al via il cantiere per la demolizione

Il conto alla rovescia è finito e il ponte Generale Odasso di Garessio ha letteralmente le ore contate.

Un'impresa decisa all'indomani dell'alluvione dello scorso 2 ottobre e realizzata davvero in tempi record. Questa settimana infatti erano stati già spostati tutti i sottoservizi ancorati al ponte (corrente elettrica, acqua e linea telefonica).

Inizierà oggi, lunedì 26 ottobre, la cantierizzazione per lo smantellamento della struttura che sarà fatto gradualmente. Salvo imprevisti le operazioni dovrebbero durare dai 15 ai 20 giorni.

Un'operazione importante che negli anni è stata chiesta, purtroppo senza successo, anche dalle amministrazioni precedenti.

Da domani Garessio dovrà abituarsi pian piano a veder cambiare il volto del suo centro storico perché l'amato e allo stesso tempo odiato ponte Odasso scomparirà per lasciare posto a una struttura che sarà sicuramente diversa, ma più sicura.

Sicuramente mancherà ai garessini, come esprime bene in un post su Facebook l'assessore Lara Sappa che scrive: "Da domani Garessio sarà un po’ più orfano. Perderà inevitabilmente un po’ di genius loci. Non abbiamo avuto scelta, la furia dei cambiamenti climatici ci ha imposto una sola soluzione che è stata comunque la più saggia per cercare di tutelare le persone e la borgata".

Ancora in fase di realizzazione il progetto della nuova struttura che lo sostituirà, ma dall'amministrazione assicurano che rispetterà i canoni di sobrietà del ponte Odasso.