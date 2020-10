Incidenti stradali, nella notte, a Verzuolo e Monticello d’Alba, dove un'auto è finita in un canale

Due incidenti stradali, nella notte, sulle strade della Granda.

Intorno a mezzanotte, sulla strada provinciale 589, “dei Laghi di Avigliana”, a Villanovetta di Verzuolo, un’auto è uscita di strada, andandosi a schiantare contro un muro. Sono intervenuti sul posto i Vigili del fuoco di Saluzzo, i sanitari del 118 e i Carabinieri.

Alcune ore dopo, poco prima delle 3.30, a Monticello d’Alba, in via Stazione, un’auto è uscita di strada, senza coinvolgere nel sinistro altri veicoli, e terminando la sua corsa in un canale irriguo, qualche metro al di sotto della sede stradale.

Anche in questo caso, sono state fatte convergere sul posto le ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. I Vigili del fuoco hanno recuperato il ferito con l'ausilio di un toboga, prima di affidarlo alle cure dei sanitari, che ne hanno disposto il trasferimento al Pronto soccorso dell'ospedale "Ferrero" di Verduno.

Non si registrerebbero, da quanto si apprende, feriti gravi.