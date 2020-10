Sulla Granda sarà "estate di San Martino": inizio settimana perturbato, poi da domani tornano sole e bel tempo

La settimana inizia con il maltempo poi da domani graduale rafforzamento di un campo di alta pressione che aprirà una fase anticiclonica piuttosto importante sino a lunedì prossimo. Alta pressione porterà ad uno scarso rimescolamento d'aria nei bassi strati, aumento delle sostanze inquinanti nei centri urbani e nebbie diffuse sulle pianure, il famoso nebbione padano. Sugli altipiani ed in montagna "estate di San Martino”, con temperature miti per la stagione ed inversioni termiche, con colonnina di mercurio più alta in quota ove soleggiato e mite, che in pianura coperta dalla coltre nebbiosa. Al mare mite con termometro da domani oltre i 19-20°C.