Coop a casa e Coop drive: a Cuneo arriva la spesa che non pesa

Dal 26 ottobre i Soci e i Clienti Coop di Cuneo e della provincia potranno fare la spesa in modo facile e veloce grazie a due nuovi servizi lanciati da Nova Coop: Coop a Casa per la consegna a domicilio della spesa e Coop Drive per il ritiro della spesa presso il drive-through dell’Ipercoop di via Cascina Colombaro.

I due servizi, entrambi accessibili tramite il portale www.coopshop.it, ampliano l’offerta della Cooperativa sulla provincia di Cuneo, proponendo ai consumatori due modalità innovative per fare la spesa risparmiando tempo senza rinunciare alla qualità.

Coop a Casa consente a chi abita nei comuni di Cuneo, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Caraglio, Cervasca, Roccavione e Vignolo di ordinare online in qualsiasi momento la spesa, scegliendo tra le 13.000 referenze presenti sul portale e farsela recapitare a casa o sul luogo di lavoro. Coop Drive consente a tutti gli iscritti al portale di prenotare la spesa.

Il servizio di consegna a domicilio di Coop a Casa avviene mediante prenotazione della fascia oraria, da scegliere al momento della conclusione dell’ordine, a partire dal giorno successivo e fino a esaurimento delle disponibilità. Le consegne vengono effettuate tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 20.00, e la domenica dalle 10.00 alle 15.00.

La consegna prevede un contributo di 4,90 euro per i Soci Nova Coop e di 7,90 euro per gli altri clienti. Il costo comprende la preparazione, il trasporto su furgoni a temperatura differenziata e la consegna al piano. Un’attenzione particolare viene garantita alle persone diversamente abili, per le quali è riconosciuto il servizio di consegna gratuito di una spesa a settimana. Per tutti i nuovi clienti la prima consegna è gratuita. Inoltre, fino al 22 novembre sarà possibile usufruire di un buono sconto di 10€ e della consegna gratuita su ogni spesa effettuata del valore minimo di 80€ inserendo il codice CUNEO2020.

Coop Drive consente invece di comporre la spesa online e fissare l’orario di ritiro mediante prenotazione della fascia oraria tra quelle disponibili, per poi andarla a ritirare comodamente in automobile presso il nuovo punto di ritiro all’Ipercoop di Cuneo di via Cascina Colombaro. Il cliente troverà tre piazzole di sosta dedicate per fare fermata e ritirare il proprio ordine, già imbustato.

I servizi Coop a Casa e Coop Drive possono essere fruiti da pc o da dispositivo mobile (smartphone o tablet) scaricando l’apposita APP. La piattaforma di e-commerce sfrutta come base logistica i punti vendita Coop e consente di scegliere non soltanto la merce a scaffale ma anche i prodotti dai banchi dei freschi (formaggi, salumeria, pane) o il sushi sapientemente preparato nel corner Warai presente all’interno dell’Ipercoop di Cuneo.

Per completare un ordine è necessario accedere alla piattaforma e registrare le proprie credenziali. È possibile utilizzare diverse modalità di ricerca per scegliere i prodotti da inserire nel carrello virtuale (barra di ricerca, categoria di prodotto, linea di prodotto). Una volta creato il proprio profilo, il sistema di e-commerce consente di memorizzare informazioni aggiuntive per completare i propri acquisti in modo più semplice e rapido per le volte successive, come archiviare le informazioni di pagamento e spedizione o salvare le proprie liste della spesa e i prodotti preferiti, per gli acquisti più ricorrenti. L’ordine digitale in corso può anche essere salvato per essere rivisto e modificato in un secondo momento, se non è ancora iniziata la composizione della spesa. Al termine dell’ordine viene spedita via e-mail una notifica di conferma con il numero di riferimento dell’ordine e il dettaglio della spesa, il cui stato può essere verificato in ogni momento nella propria area personale.

La spesa può essere pagata online al momento del completamento dell’ordine tramite carta di credito e carta di credito prepagata o servizio Paypal. Verrà richiesta una preautorizzazione, ma l’addebito sulla carta sarà effettuato conclusa la preparazione della spesa tenendo conto dei prodotti eventualmente mancanti. È possibile anche decidere di pagare l’ordine al momento della consegna a domicilio, ma sempre utilizzando esclusivamente sistemi di pagamento elettronici: carta bancomat, carta di credito, carta di credito prepagata e carta Socio Coop Valore.

I nuovi servizi per fare la spesa che non pesa in provincia di Cuneo sono gestiti con personale dedicato che comprende, al momento del lancio, dodici magazzinieri e addetti alla preparazione delle spese e quattro autisti dei mezzi.

La spesa a domicilio di Coop a Casa è un servizio lanciato nella primavera 2019 a Torino e subito dopo a Beinasco (To). Nel corso del 2020 Nova Coop lo ha esteso alle province di Novara e Biella. Con l’arrivo a Cuneo e in altri otto comuni della Granda, Coop a Casa di Coopshop raggiunge una platea potenziale di oltre 1,5 milioni di piemontesi.

"L’attivazione dei servizi Coop a Casa e Coop Drive di Coopshop anche nella provincia di Cuneo segna un ulteriore sviluppo nel progetto di estensione del negozio online che inizia a radicarsi anche nel basso Piemonte e testimonia la volontà di Nova Coop di integrare il negozio fisico e le opportunità della tecnologia digitale – dichiara Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop – la nostra Cooperativa continua a guardare avanti, nonostante il particolare contesto in cui stiamo vivendo tutti, compiendo passi sempre più decisi nella direzione dell’omnicanalità con l’obiettivo di intercettare il consumatore evoluto abbattendo le barriere fisiche e offrendogli direttamente a domicilio la qualità e i valori che caratterizzano il nostro prodotto".