Rollawaycontainer nell'anno del Covid cresce e conferma gli obiettivi

Dopo il successo ottenuto nel mercato italiano nel 2019 con ordini e fatturato in costante crescita, Rollawaycontainer nel 2020 punta a replicare l’ottimo risultato e spingersi nel nord Europa. Nell'anno della pandemia da Covid19 che ha portato incertezze e recessione a livello globale, la scelta di puntare sul canale e-commerce presa ormai 15 anni fa ha premiato l'azienda veneta in ogni aspetto.

Rollawaycontainer infatti già nel 2005 ha creato il proprio e-commerce con l'obiettivo di distribuire alle aziende attrezzature per la logistica, la sicurezza e la tutela dell’ambiente, offendo sia un servizio di consegna tipico di un e-commerce che l’assistenza al cliente proprio di un produttore. Una scelta fortemente premiata nell'anno della pandemia e del lockdown che hanno consacrato il successo delle vendite online cambiando sensibilmente le abitudini dei consumatori.

Quando i negozi fisici hanno dovuto chiudere, i siti e-commerce hanno continuato a fornire un servizio ai cittadini diventando così un vero e proprio riferimento anche per le imprese, nel passato più restie ad acquistare prodotti professionali online. A rivolgersi all'azienda veneta durante e dopo il lockdown sono state molte nuove aziende con fabbisogni medio-piccoli che non hanno più trovato l'appoggio dei canali tradizionali.

L'impennata del mercato e-commerce ha permesso a Rollawaycontainer di confermarsi tra le maggiori realtà del settore e di raggiungere costanti aumenti di fatturato come da obiettivi 2020. L'azienda ha dovuto gestire un mercato dal trend fortemente positivo, ma dalla gestione logistica complessa. Infatti, con un semplice click oggi è possibile ordinare un prodotto tecnico e voluminoso, ma il cliente, che sia un privato, un buyer o il titolare stesso dell’azienda acquirente, si aspetta poi un servizio in linea con i big dell'e-commerce a cui è abituato.

Rollawaycontainer ha puntato sulla forza dell'e-commerce e, lavorando con i produttori e i propri partner logistici, ha creato un’offerta specifica per ogni categoria di articolo. Questa scelta ha permesso di mantenere gli elevati standard qualitativi che caratterizzano un servizio di consegna volumetrico senza rinunciare ai relativi servizi al cliente come la prenotazione del giorno di consegna, la scelta della sponda idraulica.

Il progetto dell'azienda veneta è pensato per le imprese con fabbisogni medio-piccoli che si aspettano tempi di consegna rapidi, ma anche un servizio di trasporto di alto livello. Per offrire un servizio di questo tipo, che sia sostenibile anche da un punto di vista economico, è necessario sviluppare una politica di prezzi in collaborazione con i produttori ed i fornitori di logistica.

Rollawaycontainer, grazie a due hub di appoggio in Germania e Francia condivisi con i partner logistici, e spinta dalla crescita del mercato online, ha esportato il nuovo servizio di consegna in tutto il Nord Europa spingendosi oltre a Germania, Francia e Austria, destinazioni già raggiunte su base giornaliera dal 2017.

La pandemia da Covid 19 ha inflitto un duro colpo agli scambi tra i Paesi europei, ma non può limitare progetti come il nostro, anzi. Sostiene Mauro Gasparini uno dei soci fondatori della Rollawaycontainer, “L’attuale situazione ha evidenziato tutti problemi di una feroce dislocazione della produzione di attrezzature e componentistica in Paesi extra UE. Per il futuro prevedo acquisti più maturi e responsabili, più attenzione alla qualità ed alla competenza. Condizioni che possono premiare i prodotti di aziende qualificate come quelle italiane. Non perdiamo questa occasione.”