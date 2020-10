Torna One Day Truck&Logistics, il convegno annuale dedicato alla filiera estesa del truck

Ritorna l'attesissimo appuntamento con il One Day Truck&Logistics, l'evento più atteso dal mondo truck. Un convegno in cui costruttori, componentisti, operatori della logistica, autotrasportatori e professionisti del settore mettono a disposizione la propria esperienza al servizio dei partecipanti.

A causa del decreto per il contenimento della diffusione del Coronavirus, quest'anno il One Day Truck&Logistics si svolgerà in una modalità del tutto speciale: si potrà infatti partecipare all'evento trasmesso in modalità streaming giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, con un ricco programma basato sui temi di attualità per gli operanti del settore. Il One Day Truck&Logistics metterà inoltre a disposizione momenti di confronto interattivo tra i partecipanti sulle varie tematiche affrontate.

Grazie alle varie sessioni plenarie in diretta streaming gli espositori faranno conoscere tutte le novità del settore, ricreando virtualmente degli stand.

La prima sessione sarà dedicata agli "Scenari", per poi proseguire con la "Logistica e Trasporti". Terza e ultima sessione tratterà invece i "Digitali e Connessi", un punto sulla logistica 4.0 e la necessità di una sempre maggiore digitalizzazione del sistema. Non mancheranno poi i workshop organizzati dalle varie aziende partecipanti, che andranno ad integrare quanto illustrato nelle dirette streaming.

Ad aprire il convegno sarà l'intervento dell'on. Paola De Micheli, Ministra dei Trasporti.

Per poter partecipare è possibile effettuare la propria iscrizione in forma totalmente gratuita alla pagina www.rivistatrasportielogistica.it/truck-logistics-days/ in cui saranno illustrati nel dettaglio orari di svolgimento, nonché il programma delle tre sessioni.