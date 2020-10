Anche a Mondovì il talent letterario delle biblioteche "Incipit offresi"

Anche nel 2020 farà tappa a Mondovì, con la collaborazione della Biblioteca civica monregalese, un appuntamento della rassegna, Incipit Offresi, il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione ECM - Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte. La sfida si giocherà “a colpi di incipit”, da ottobre 2020 a giugno 2021. L’obiettivo è scovare nuovi talenti letterari e, più in generale, promuovere la lettura e la scrittura: una scommessa basata su poche righe.



La Città di Mondovì, sempre attraverso la biblioteca civica, ha già partecipato a quattro delle precedenti edizioni del premio, ospitando, con cadenza annuale, una delle tappe del talent letterario.



Questa edizione, che si terrà in modalità streaming, avrà luogo giovedì 5 novembre alle ore 18:00. A tale ora sarà possibile collegarsi in diretta sul web per assistere al contest fra i vari aspiranti scrittori convocati per la tappa monregalese della rassegna (la gara di Incipit Offresi verrà trasmessa in diretta web sulla rete 7WEB.TV, sulle piattaforme Facebook e Youtube nella pagina di Incipit Offresi, oltre che e sulla



pagina web della biblioteca civica https://www.facebook.com/bibliotecacivicamondovi/).



Come ormai consolidato, la tappa monregalese offrirà, in apertura, uno spazio promozionale dedicato alla storia ed alle bellezze della città che ospita la puntata.



La partecipazione a Incipit Offresi è gratuita e aperta agli scrittori, esordienti e non, di tutte le nazionalità ed età (a partire dai 15 anni, previa autorizzazione del genitore o tutore).



I candidati dovranno presentare le prime righe della propria opera: l’incipit, appunto, un massimo di 1.000 battute.



I primi classificati di ogni tappa e gli eventuali ripescaggi potranno accedere alle semifinali per giocarsi la possibilità di approdare alla finale, che si terrà a Torino nell'estate 2021.



Le ultime due finali sono state presentate da Neri Marcoré e Boosta dei Subsonica.



I concorrenti primo e secondo classificato riceveranno rispettivamente un premio in denaro di 1.000 e 500 euro; saranno inoltre messi in palio fra tutti i partecipanti alla finale il Premio Calvino, il Premio Indice dei Libri del Mese ed eventuali altri premi assegnati dagli editori.



Per informazioni e iscrizioni alle tappe, fino a esaurimento posti, è possibile consultare il sito www.incipitoffresi.it



Info e iscrizioni www.incipitoffresi.it – info@incipitoffresi.it tel. 011.8028588-cell. 339.5214819