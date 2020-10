Annullato l'evento "Halloween al Parco", organizzato dal Parco fluviale e in programma per venerdì 30 ottobre a Cuneo

Visto il preoccupante andamento della curva dei contagi in città e le recenti misure adottate dal DCPM del 25 ottobre, che sospende gli spettacoli aperti al pubblico anche se all’aperto, il Parco fluviale Gesso e Stura comunica che è annullato l’evento “Halloween al Parco. E venne la notte, storie di masche, folletti e creature del mistero”, in programma per venerdì 30 ottobre con la partecipazione della Compagnia il Melarancio.

Inoltre non si svolgeranno il “Bioblitz”, sabato 14 novembre a Roccavione, né le due iniziative in programma in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, sabato 21 novembre, vale a dire “Come un albero. L’albero della Resilienza” e “La via dei castagni. Nel bosco d’autunno”.

Restano per ora confermati i laboratori per ragazzi “Spremimenti”, venerdì 6 novembre e venerdì 4 dicembre, mentre altre iniziative in programma più avanti potrebbero venire modificate o rimodulate in modalità a distanza. È il caso del laboratorio “Una vita plastic free” con Marina Berro, in programma sabato 7 novembre alle 10, che non si terrà in presenza alla Casa del Fiume come inizialmente comunicato, ma in diretta streaming collegandosi al canale YouTube o alla pagina Facebook del Parco.