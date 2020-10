Il desiderio di lettura non si ferma alla biblioteca di Moretta: una storia online per i bambini ad Halloween

"L'anno scorso, in questo periodo, ero alle prese con i preparativi per le letture per bambini stabilite per il pomeriggio del 31 ottobre nella biblioteca civica "Benita Millone" di Moretta", riferisce la consigliere alla biblioteca Manuela Millone.

Parteciparono tantissimi bambini, dai 3 anni in su, che giunsero in biblioteca per ascoltare le letture animate con i loro costumi da fantasmi, streghette e tanta voglia di condividere il piacere della lettura insieme agli amici e a qualche dolcetto. Seppure Halloween, festa celtica di antica origine non sia una nostra festa, negli ultimi anni ha preso piede anche da noi soprattutto tra i più piccoli che vogliono divertirsi un pochino prima di ricordare, nei giorni successivi i nostri Santi e i defunti.