Cavallermagggiore: caso positivo tra il personale della scuola dell'infanzia

Il Sindaco Davide Sannazzaro e la Dirigente Scolastica Simonetta Bogliotti hanno comunicato un caso di Positività Covid-19 tra il personale scolastico del Plesso di Scuola dell'Infanzia di Cavallermaggiore, la Scuola sta adottando la procedura prevista dai protocolli di sicurezza ed è in costante contatto con il Dipartimento di Prevenzione ASL CN1.

Gli alunni della sezione interessata dovranno stare a casa in quarantena da domani. Le famiglie coinvolte sono già state contattate dalla scuola. "Precisiamo - scrivono il Sindaco Davide Sannazzaro e la Dirigente Scolastica Simonetta Bogliotti - che la quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi. In caso di comparsa di sintomatologia sospetta Covid le famiglie sono tenute a comunicarlo al Pediatra o Medico di Medicina Generale".

La scuola provvederà alle procedure di sanificazione previste per gli spazi interessati. Le altre sezioni frequenteranno regolarmente. Tali misura vengono adottate per una maggior tutela della salute dei bambini poiché la Scuola ed il personale scolastico, hanno rispettato, nel suo operato, tutte le disposizioni di prevenzione da mettere in atto. Grazie per la collaborazione che tutti saprete fornire in queste fasi".

A Cavallermaggiore i casi positivi ad oggi risultano 31, purtroppo non ce l'ha fatta Domenico Alasia, 97 anni, deceduto il 24 ottobre all'ospedale di Ceva.