In partenza il corso “Tecnico specializzato in marketing - Comunicazione e social media”

Da 10 anni il settore del Digital Marketing è in costante espansione e negli ultimi due è diventato la forma di promozione strategica aziendale più utilizzata dalle Piccole e Medie Imprese.

Anche il nostro territorio si è aperto a forme alternative di comunicazione e pubblicità ed è in questo contesto che tre anni fa abbiamo avviato la prima edizione del corso Tecnico specializzato in marketing - Comunicazione e social media.

Ma che cosa fa esattamente un Tecnico specializzato in marketing - Comunicazione e social media?

E’ quello che spiegherà durante la presentazione online Elisa Meineri, docente del corso e professionista che lavora da anni per importati Brand.

Tutte le persone interessate potranno partecipare ed interagire con i docenti sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del nostro Ente martedì 27 ottobre alle 16.

Ecco i link disponibili:

Youtube https://youtube.com/c/cfpcemonvideo

Facebook https://www.facebook.com/cfpcemon/live

Il corso è rivolto a diplomati e laureati in cerca di occupazione ed è gratuito (approvato in attesa di finanziamento dal POR FSE tramite la Regione Piemonte). Dura 800 ore di cui 480 dedicate alla formazione d’aula ma con un approccio di tipo “Project Work” e 320 di stage direttamente in azienda.

Negli scorsi anni formativi gli studenti hanno imparato a comunicare in modo efficace anche partecipando a progetti di utilità sociale in collaborazione con enti ed associazioni del territorio.

Alcuni esempi:

· Hanno realizzato e gestito durante il lockdown la piattaforma di marketplace www.mondovishopping.it (con la collaborazione di Cristian Forlani e le docenti Elisa Meineri e Maura Leonti),

· Hanno ideato e presentato la campagna di comunicazione digitale “Mondovì a portata di mano” per il lancio del Nuovo Trasporto Pubblico Monregalese (coordinati dalle insegnanti Leonti, Meineri e Rizzola)

· Hanno partecipato alla Coppa del Mondo Paralimpica di sci alpino a Prato Nevoso in affiancamento al team ufficiale.

Il corso è caratterizzato da una sinergia continua tra strategia e creatività, tra analisi, ideazione, realizzazione e monitoraggio dei risultati ed è un'opportunità sia per chi ha appena terminato gli studi sia per chi sta cercando una strada nuova.

I posti disponibili sono 16. E’ previsto un colloquio motivazionale di orientamento e durante la presentazione in diretta verranno illustrati anche le modalità di selezione

Facebook e Instagram li sappiamo usare tutti ma per diventare un social media manager sono necessarie buone basi di marketing, strumenti e metodi efficaci che consentono di lavorare in modo organizzato e soprattutto proficuo. Ed è tutto ciò che impareranno i futuri Tecnici specializzati in marketing - Comunicazione e social media.

Le iscrizioni chiudono il 30 ottobre 2020.

Inserimenti successivi saranno valutati in base ai posti disponibili

Il corso è rivolto indistintamente a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L.125/91) Gratuito esclusi bolli come da normativa vigente - Corso approvato in attesa di finanziamento.

