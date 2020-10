Racconigi: scuole medie a casa in didattica a distanza dopo diversi casi positivi al Covid-19

Dopo diverse segnalazioni di casi positivi al Covid-19 tra insegnanti e alunni, tutta la scuola secondaria di primo grado di Racconigi lavorerà in didattica a distanza a partire da oggi.

"La scuola non interrompe il suo lavoro - spiega il dirigente scolastico Giannino Marzola - ma si sviluppa nella didattica a distanza, l'unica che possiamo sostenere. Abbiamo approvato giovedì un regolamento per la didattica digitale integrata. Spiega in dettaglio che cosa farà la scuola in questi casi a cui ci dobbiamo abituare".

In quarantena da oggi anche quattro classi della primaria, le classi quarte, "La quarantena è un distanziamento cautelativo - spiega Marzola non è un isolamento, ma basta un caso per attivarla per quattordici giorni. In questo periodo non saranno fatti tamponi a meno che non saranno i medici a indicarne la necessita, però bisogna restare a casa".

E aggiunge: "Siamo pressoché certi che questi contagi che non sono avvenuti all’intero della scuola, ma al di fuori, i ragazzi si sono incontrati ed è comprensibile. Ci sono state occasioni conviviali che hanno fatto sì che il contagio si diffondesse. Restate a casa per fare sì che le attività economiche e la scuola possano andare avanti.

Il sindaco di Racconigi, Valerio Oderda, ha comunque rassicurato che le condizioni di salute dei positivi sono buone. Tra i cittadini i contagi sono saliti ad 84, "di questi cinque sono ospedalizzati per le conseguenze del virus, mentre due sono stati ospedalizzati ma per altri motivi - aggiunge il sindaco - le loro condizioni restano comunque buone".