Cuneoginnastica: Alice Bagliani brilla alle finali nazionali di Jesolo

Pala Invent, Lido di Jesolo, Venezia. Campionato italiano individuale GOLD di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia.

Unica rappresentante della Cuneoginnastica e unica rappresentante della Provincia “Granda” a prendere parte a questo pregiatissimo campionato è la vernantina diciassettenne Alice Bagliani.

Qualificata a questa fase nazionale dalla prova regionale svolta la scorsa primavera l’esperta ginnasta torna in gara dopo un lungo e difficile periodo dovuto alla situazione sanitaria; Alice, come le sue compagne ha dovuto fare i conti con un lungo periodo di pausa ed immobilità forzata che l’ ha costretta ad una “dura“ e difficile ripresa dell’attività.

Alice è scesa in campo gara in quel di Jesolo determinata e sicura nel farsi largo tra le migliori ginnaste del panorama nazionale. Ottime le sue prove al corpo libero ed al volteggio, superlativa la sua prova alla trave, attrezzo a lei molto congeniale dove presenta una originale entrata che pochi in Italia eseguono; regolare e preciso l’esercizio alle parallele, attrezzo che allena meno e solo per le gare individuali.

Nella gara di qualificazione del sabato Alice, al termine del concorso generale risulta essere in classifica la terza miglior ginnasta piemontese tanto da aver accesso diretto alla finalissima di domenica.

La domenica bissa le splendide performance del giorno prima portando a termine una 2 giorni di gare stratosferica con 8 esecuzioni e nemmeno un errore.