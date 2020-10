Limone Piemonte: gesto di solidarietà dei "Fedelissimi Cuneo 1905"

Comunicato Fedelissimi Cuneo 1905

Nei giorni scorsi una delegazione dei Fedelissimi si è recata a Limone Piemonte per portare la nostra solidarietà agli amici limonesi colpiti dalla tremenda alluvione. Sono stati consegnati al Comune 450 euro frutto di una sottoscrizione fra i fedelissimi: un piccolo contributo per dimostrare la nostra vicinanza a chi è stato colpito così gravemente dalla furia degli elementi.. Forza Limone.

Comunichiamo inoltre che sono sempre attivi i contatti con l' Assessore Clerico per la realizzazione del museo del Cuneo 1905, lo stesso ci ha assicurato che a breve verremo contattati per l'assegnazione di un locale degno di rappresentante 115 anni di storia della nostra squadra cittadina. I tifosi che sono in possesso di cimeli del Cuneo se vorranno potranno donarli in futuro al museo.