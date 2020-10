Volley A2/F - UFFICIALE: Altre due positività al Covid-19 nel gruppo squadra del Club Italia Crai. Il match tra le Azzurrine e la Lpm Bam Mondovì ancora rinviato

Come si temeva, non si giocherà la gara in programma questo mercoledì tra il Club Italia Crai e la Lpm Bam Mondovì. Una decisione ufficiale, che è stata presa solo oggi. Il match, valido come recupero della terza giornata di andata della Regular Season di Serie A2, non si era giocato a causa degli impegni internazionali della Nazionale Italiana Under17.

Ora, invece, è il Covid-19 a fermare la disputa dell'incontro. Gli ultimi tamponi effettuati nel Club Italia, infatti, hanno evidenziato due positività, che hanno fatto salire a 4 i membri positivi tra squadra (3) e staff (1). A ufficializzare il rinvio è stata questo pomeriggio la Fipav con un apposito comunicato. Al momento è confermato invece il match in programma sabato 31 ottobre tra la Lpm Bam Mondovì e la Futura Busto Arsizio.