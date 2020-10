A Dronero apre LAVAGETTONE, un servizio self-service che garantisce la massima igiene

Da qualche giorno a Dronero, zona Oltre Maira, in Piazza Stazione 6, ha aperto la prima LAVAGETTONE self-service con tre lavatrici e due asciugatrici per le persone e una lavatrice ed una asciugatrice dedicate agli animali.

In un momento come quello che stiamo attraversando, dove la sicurezza non è mai troppa, anche quando si parla di bucato, è molto importante sanificare periodicamente i propri capi con apparecchiature e detergenti professionali come quelli utilizzati dalla lavanderia LAVAGETTONE, in quanto in grado di garantire un'igiene totale sui capi.

Non tutti sanno che le nostre lavatrici e le asciugatrici presenti a Dronero, utilizzano gli stessi principi per il trattamento di tessuti professionali presenti in grandi realtà come ospedali, caserme, case di riposo, ecc. in quanto sono tra le poche a garantire standard elevati di sicurezza e sanificazione completa.

Rosaria Oddone, titolare dell’attività ci racconta che “… ero solita andare a Cuneo per poter lavare e disinfettare cucce, coperte, cuscini e tutto ciò che a loro serve per riposare per i miei animali. Ne approfittavo per portare anche i miei indumenti ingombranti tipo piumini ecc. durante la chiusura a causa della pandemia mi sono ritrovata in serie difficoltà, in quanto, abitando a Villar San Costanzo, potevo al massimo raggiungere Dronero … e da qui è nata l’idea di aprire questo nuovo servizio per i Droneresi e gli abitanti dei comuni limitrofi”.

L’utilizzo di questi macchinari è veramente semplice e il costo per ogni singolo lavaggio è contenuto per il cliente perché la tecnologia adattata da queste lavatrici permette il dosaggio autonomo di detergente, ammorbidente e sanificante.

E’ sufficiente inserire nel cestello la biancheria, anche quella pesante, delicata, di lana o di qualsiasi altro materiale, scegliere il tipo di lavaggio indicato e premendo un pulsante, si saprà anche quanto tempo libero avremo a disposizione per tornare a lavoro finito.

La titolare Rosaria conferma che “il Sanipro provvede a disinfettare al 100% il nostro bucato! Non ci sono sprechi di detersivi inquinanti, seguendo le semplici istruzioni scritte si avranno i capi perfettamente puliti, profumati disinfettati, e, volendo, anche asciugati pronti per essere riposti nell'armadio. Non serve portarsi detersivi o ammorbidenti da casa e si parcheggia comodamente davanti all'ingresso”.

