Canale, anche il sindaco Faccenda positivo al Covid-19

Come in tutto il territorio anche Canale registra un importante incremento nel numero dei residenti risultati positivi al Coronavirus (27 il dato – a volte passibile di minime correzioni – riportato in questo momento dal portale della Regione Piemonte) e tra questi figura ora anche il sindaco Enrico Faccenda.



A farlo sapere ai suoi concittadini è stato lo stesso primo cittadino, con un post pubblicato sul gruppo Facebook "Sei di Canale", che nei mesi scorsi Faccenda aveva frequentemente utilizzato per comunicazioni legate all’emergenza sanitaria.



"Desidero avvisare che nei prossimi giorni non sarò presente in Municipio e nemmeno per le vie del paese – è il messaggio dell’amministratore –. Purtroppo sono stato riconosciuto positivo al Covid. Conto di superare quanto prima la situazione e ritornare operativo".