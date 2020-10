Ponte Odasso, la minoranza garessina a sostegno dell'amministrazione: "Scelta sofferta, ma indispensabile"

“Uno degli scorci più caratteristici di Garessio sta per cambiare radicalmente e per sempre. Il ponte Generale Odasso, compagno silenzioso della vita della borgata del Ponte per più di 150 anni, non ci sarà più. Una decisione sicuramente sofferta ma indispensabile e necessaria per la sicurezza del paese”. – scrivono i consiglieri di minoranza del comune di Garessio Isaac Carrara, Anna Maria Nasi e Renza Roberi - “Sosteniamo questa decisione e ci congratuliamo per la rapidità che ha contraddistinto questa soluzione”.

Il gruppo di opposizione interroga però l’amministrazione sui seguenti punti:

“Anche, ma non solo, in considerazione degli studi già effettuati negli ultimi anni sarà sufficiente la rimozione e sostituzione del ponte Odasso con una struttura di tipologia diversa per mettere al riparo il paese da futuri eventi eccezionali? La presenza a poca distanza del rio Luvia richiede interventi aggiuntivi sulle sponde del Tanaro?”

Per quanto riguarda invece il progetto del nuovo ponte i consiglieri di minoranza chiedono, fin da subito che, nel limite del possibile, venga coinvolta nel processo decisionale la popolazione “in modo da evitare di trovarsi come spesso accade decisioni calate dall’alto lontane dalle necessità estetiche e funzionali del paese”.

“Rimane ancora da risolvere il problema rappresentato dal ponte della Provinciale e, per il bene di una delle industrie più importanti del paese, auspichiamo che non tardi troppo la soluzione anche per questo problema. Auspichiamo inoltre una puntuale manutenzione dei canali e rii secondari, in alcuni casi completamente intasati da massi, ramaglie e detriti” – concludono dall’opposizione.