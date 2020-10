"La rinascita della Valle Tanaro" attraverso un contest fotografico sull'alluvione

Una foto per ricominciare, ma soprattutto per non dimenticare i terribili giorni dell'alluvione dello scorso venerdì 2 ottobre.

L'idea è dei gestori della pagina Facebook "D'Acqua e di Ferro" che da tempo racconta le bellezze e perché no, anche le difficoltà, della Valle Tanaro.

Michele Odda e Teresa Masetti hanno organizzato un contest fotografico online per descrivere e raccontare "La Rinascita della Valle Tanaro".

Il concorso è gratuito ed aperto a tutti, al momento non c'è ancora una data di scadenza per l'invio degli scatti, l'importante è che le fotografie siano legate all'alluvione che ha colpito la Val Tanaro e che siano state scattate il 2 e 3 ottobre 2020.

Ogni singolo partecipante potrà inviare un massimo di 20 foto tramite i canali Facebook Messenger e Instagram (post e messaggistica), indicando nome e cognome, titolo della foto, luogo ritratto, una nota descrittiva, il tag @dacquaediferro e l'hashtag #larinascitadellavalletanaro.

"Siamo pronti per un nuovo contest" - spiegano gli organizzatori - "Vogliamo cercare di valorizzare il nostro patrimonio che è stato, ancora una volta, danneggiato dai recenti eventi alluvionali. L’obiettivo? La rinascita della Valle Tanaro raccontata dai vostri scatti".

Verranno premiate le 10 fotografie che riceveranno il maggior numero di "mi piace" sui canali sociale della pagina "D'Acqua e di Ferro" e tra queste, verranno scelte dalla giuria le prime tre classificate. Saranno escluse dal contest tutte le opere fotografiche che non rimandano in modo chiaro a tutto il territorio della Valle Tanaro, le immagini non attinenti al tema del concorso, le opere lesive di privacy o di dignità personale e tutte le opere già utilizzate a scopi promozionali o già utilizzate in altri contest lanciati da "D’Acqua e di Ferro".