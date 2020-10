Lavori alla rete idrica di Fossano: ecco le vie interessate dai disservizi

Nella giornata di lunedì 2 novembre saranno eseguiti i lavori di collegamento della nuova rete idrica di via Marconi con le reti di via Roma e via Craveri. L’intervento, assolutamente fondamentale, che di fatto sancisce la fine dei lavori, comporterà alcuni disservizi nell’arco della giornata.

Più precisamente sarà interrotta l’erogazione su via Craveri dal serbatoio pensile all’incrocio con via Roma per tutta la mattina, su Via Roma ci sarà un abbassamento della pressione per tutta la mattina, su via Cuneo e via Ceresoglia direzione s. Martino la mancanza di pressione durerà fino al pomeriggio. Altre zone della città comunque potrebbero subire disagi nell’arco della giornata.

I tecnici di Alpi Acque contano di ripristinare il servizio entro il tardo pomeriggio.