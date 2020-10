Come Funziona Un Bonus Senza Deposito?

Giocare ai casinò online mette di fronte a tanti differenti bonus da poter sfruttare. Uno dei più conosciuti è il bonus senza deposito, ma spesso tra aver sentito parlare di un determinato bonus e il sapere di cosa effettivamente si tratta c’è una bella differenza.

Vediamo quindi di capire come funzionano i casino italia senza deposito, e perché è utile sapere cosa significa per chi vuole giocare online. Il mondo del gioco d’azzardo è davvero vasto, per questo meglio avere un’informazione in più rispetto che una in meno!

Giocare online con Bonus Senza Deposito

Il bonus senza deposito è un tipo di opportunità che la maggior parte dei casinò online mette a disposizione degli utenti così che possano sperimentare i giochi presenti sulla piattaforma senza investire i propri soldi reali.

Questo risulta molto utile se ancora non si conosce il funzionamento di un gioco, oppure se si vuole sperimentare un intrattenimento da casinò prima di entrare nel vivo investendo il proprio denaro. Del resto bisogna considerare che non tutti i giocatori sono uguali, e c’è chi semplicemente desidera sperimentare giochi senza però possibilità di perdita di denaro (ma neanche di guadagno).

Bonus senza deposito: su quali giochi?

Quello che rende il bonus senza deposito molto allettante è il fatto che viene proposto per un’ampissima selezione di giochi d’azzardo. Non si può stabilire con precisione quali giochi posseggano questo tipo di bonus, dipende infatti dalla piattaforma di casinò scelta. Ciò che è sicuro è che è il tipo di bonus che riguarda tendenzialmente più giochi online.

Perché i casinò propongono bonus senza deposito

Una domanda che può sorgere spontanea è perché i casinò propongano questo tipo di bonus che risulta tanto conveniente per chi si approccia al gioco d’azzardo da casinò. La risposta è in realtà più semplice di quello che si può pensare: del resto ogni casinò che si rispetti vuole ottenere clienti che si fidino della piattaforma su cui giocano, e questo tipo di bonus aiuta senza dubbio a fidelizzare il cliente.

Un giocatore che ha avuto la possibilità di testare un gioco gratuitamente sarà senza ombra di dubbio più propenso a investire denaro dopo aver stabilito di essere abile a quel gioco, testandolo senza investimenti economici.

Come ottenere un bonus senza deposito

Il gioco d’azzardo senza deposito è a discrezione del sito scelto. Casino Zodiac permette ai suoi utenti di sfruttare tale vantaggio dopo aver effettuato la registrazione al sito e, e dopo aver condiviso la documentazione richiesta, così da convalidare il conto gioco.

Questo tipo di procedura conferma inoltre la sicurezza di un sito e il suo grado di affidabilità.

Come scegliere il casinò giusto

Nella scelta del casinò d’azzardo senza deposito giusto ci si può affidare alle guide online che raggruppano i migliori siti in Italia. Un casino certificato AAMS non vi riserverà di certo brutte sorprese, e potrete pertanto giocare in tranquillità sfruttando questo tipo di vantaggio offerto ai nuovi iscritti.

Le liste relative ai casinò online validi vengono aggiornate in maniera costante, pertanto è bene restare aggiornati così da poter sperimentare anche differenti piattaforme per trovare quella più adatta ai propri desideri ed esigenze.

Come si può prelevare dopo aver sfruttato il bonus

Anche in questo caso ogni casinò online ha la sua politica, ma di certo è necessario giocare il bonus un certo numero di volte prima che questo possa venire effettivamente prelevato dal giocatore. Il numero di giocate necessarie può essere, per esempio, 20.

Leggendo i termini e le condizioni del casinò scelto si potrà sapere in maniera precisa come fare a prelevare un bonus e quali sono le tempistiche per poterlo fare. Inoltre è bene ricordare che questo tipo di vantaggio per i nuovi iscritti a volte ha valenza temporale, il che significa che si può sperimentare per un certo numero di giorni prima di non essere più disponibile.

Giocare alle slot con bonus senza deposito

Molti giocatori italiani apprezzano in particolar modo la possibilità di giocare alle slot online sfruttando tale vantaggio. In questo modo possono prendere confidenza con la slot scelta e vedere se è ciò che al caso loro prima di investire soldi veri.

Il bonus senza deposito permette di mettere a confronto anche più di una slot per decidere quella migliore, senza nulla togliere al divertimento ma togliendo invece il rischio di perdere denaro.

FAQ - Domande Frequenti

Vediamo di chiarire alcuni dubbi riguardo a questo tipo di opportunità.

Si possono accumulare questi bonus?

No, la possibilità di accumulare bonus di questo tipo non è presente, e del resto si deve considerare il fatto che per quanto una piattaforma di gioco d’azzardo online possa essere generosa nei confronti dei propri utenti, dall’altro lato deve poter guadagnare per andare avanti a proporre divertimenti.

Pertanto i casino bonus senza deposito propongono questo bonus per un certo tempo e solo una volta alla persona che registra un conto gioco sul sito in questione.

Ci si può fidare di casinò aperti da poco?

A volte capita di essere scettici se un casino non gode di una certa fama, la verità è che piattaforme certificate AAMS saranno sicure per i propri membri, e pertanto se siete interessati a un certo sito di gioco d’azzardo potete provare senza farvi problemi se questo è certificato. Del resto, poi, il bonus senza deposito è pensato proprio per testare una piattaforma o un determinato gioco senza bisogno di investire denaro reale e quindi di avere a che fare con eventuali perdite.

Conviene usufruire di questo vantaggio?

Troviamo che, soprattutto per chi è alle prime armi con il gioco d’azzardo da casinò, il bonus senza deposito sia un’opportunità molto interessante per mettere alla prova le proprie abilità e anche per capire se un determinato gioco accondiscende al proprio gusto. Le opportunità messe a disposizione dalle piattaforme di gioco sono diverse, e questa è senza ombra di dubbio una delle più interessanti quando si è nuovi in questo mondo o se si sceglie di testare un sito per la prima volta.