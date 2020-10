Tutta la versatilità di una casetta in legno

Quando si pensa alle casette di legno si è soliti considerare le stesse come i classici capanni da sistemare in giardino per riporre zappe e vasi: eppure, con questi edifici è possibile soddisfare numerose necessità in modo semplice.

Non solo un ricovero ideale per gli attrezzi da giardino

Per mantenere in perfetto stato la propria oasi verde attorno casa, è innegabile che ci si debba preoccupare di acquistare tutta una serie di prodotti e di utensili utili allo scopo, che vanno poi riposti in modo ordinato da qualche parte: e da questo punto di vista, una casa per giardino è molto pratica per evitare che si crei facilmente del caos in cantina a causa dell’accumulo di questi oggetti. Tuttavia, non bisogna commettere l’errore di considerare una casetta in legno da giardino come un edificio utile solo allo scopo di ricoverare rastrelli, diserbanti e fioriere, proprio perché una costruzione di questo tipo si presta a tantissimi altri usi altrettanto validi e soprattutto interessanti. Per prima cosa, infatti, è importante sottolineare per bene come questa tipologia di edificio – grazie al materiale usato per la realizzazione – presenta innegabilmente dei vantaggi rispetto alle classiche costruzioni in muratura. Oltre ad essere più leggero e facile da realizzare, richiedendo inoltre meno tempo per la posa in giardino, le casette di legno si contraddistinguono per offrire un ottimo livello di isolamento termico ed acustico, grazie alle peculiarità intrinseche del materiale. Ecco che, quindi, è quasi scontato immaginare che queste costruzioni si prestino ad essere utilizzate per tante altre esigenze, come per esempio, laddove si desiderasse avere un locale aggiuntivo per dedicarsi ai propri hobby al di fuori dell’abitazione, o ancora, per disporre di un angolo in cui svolgere attività magari ritenute moleste.

Realizzare un nido romantico per innamorati in giardino

Oltre all’esempio immancabile del locale in cui dedicarsi alla musica – magari organizzando le prove con la propria band – una casetta di legno si presta anche alla realizzazione di uno spazio ideale per trascorrere momenti di intimità con la propria dolce metà in un ambiente decisamente più romantico ed accogliente. Una costruzione in legno da giardino può ricordare – almeno in parte – il fascino tipico degli chalet: perché quindi non aggiungerne una nella propria oasi verde, dal momento in cui si ha la fortuna di avere a disposizione lo spazio necessario alla posa? A patto di acquistarne un modello con aperture sufficienti a garantire che la luce naturale riesca a renderlo accogliente, questo spazio si presta a vivere piacevoli serate in dolce compagnia, soprattutto durante i momenti dell’anno in cui il giardino si trasforma in un ambiente magico, come durante la fioritura delle piante o in presenza della neve. In quest’ultimo caso, è importante predisporre un sistema di riscaldamento ad hoc per ricreare le condizioni di confort perfette per far sì che la casetta in legno permetta di concedersi davvero tutto il relax ricercato in uno spazio romantico per veri innamorati.

Il garage perfetto che mancava per le bici e le moto

Una casetta in legno non è però ideale solo per realizzare un deposito per attrezzi o il piccolo chalet degli innamorati in giardino, bensì, è la soluzione perfetta anche per riporre in modo ordinato – e al riparo dalle intemperie – le biciclette o le moto che non trovano posto all’interno dell’autorimessa, sotto il portico o la tettoia dove si trova l’auto. Anche in questo caso, la casetta in legno da giardino rappresenta la miglior soluzione perché assicura il giusto tasso di umidità – grazie alle proprietà igrometriche e termiche del legno – per ricoverare in maniera ottimale le biciclette e le moto. In questo modo, si potrà evitare che l’umidità e le intemperie possano nel tempo compromettere lo stato di conservazione di questi mezzi di trasporto, mettendo al riparo gli stessi anche da danneggiamenti casuali dovuti ad esempio agli animali selvatici o ad altre cause.