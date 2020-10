Al Filatoio di Caraglio un flash mob per ribadire i diritti dei più fragili

Si è pensato di fare un flash mob che metta in luce il nostro disagio agli occhi del mondo e soprattutto delle Istituzioni, visto che durante l'estate non siamo mai stati presi in considerazione nonostante le molteplici richieste di incontro e di confronto, nonostante le lettere inviate in Regione, per segnalare garbatamente la lentezza con cui si agiva o non si agiva nell'offrirci soluzioni che dimostrassero di venirci incontro. Otto mesi senza servizi o con servizi ridotti all'essenziale, utili appena appena per sgravarsi le responsabilità o per non subire denunce di negligenza e totale inefficienza e grave inettitudine, sono otto mesi che noi abbiamo percepito eterni.