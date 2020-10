Riaperte le iscrizioni ai corsi di disegno "Imparare a disegnare" alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo

Sebbene in ritardo, riaprono le iscrizioni ai corsi di disegno per principianti "Imparare a disegnare", organizzati dall'associazione Casa del Quartiere Donatello di Cuneo.

"Tutti possono imparare a qualsiasi età, basta passare a un particolare modo di vedere".

Lo svolgimento dei corsi avverrà in via Rostagni 27 a Cuneo, tramite la suddivisione dei partecipanti in due gruppi distinti: il primo dalle ore 18,00 alle 20,00; il secondo dalle 20,30 alle 22,30.

I posti sono limitati, con protocolli Covid attivati.

Per informazioni e prenotazioni telefonare in tempo utile al 329.2133921.