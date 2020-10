Via Maestra e dintorni nel secolo scorso: un volume fotografico sulla Alba che fu

Giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 17 nella sala convegni dell’Associazione Commercianti Albesi in piazza San Paolo 3 è programmata la presentazione alla stampa del volume: “Alba. Come eravamo, una passeggiata in via Maestra e dintorni nel secolo scorso” edito dalla Associazione Culturale Giulio Parusso.

E’ un libro fotografico che raccoglie le immagini in gran parte presentate nel corso della proiezione tenuta il 22 novembre scorso, sempre nella sala convegni Aca: evento che aveva riscosso grande interesse e successo tra i numerosi partecipanti. La presenza di alcuni testimoni e protagonisti delle attività soprattutto commerciali illustrate dalle vecchie immagini aveva sollecitato l’interesse dei presenti e arricchito l’evento di interessanti e simpatici racconti.

Il volume presenta fotografie e cartoline dei luoghi della città storica ripresi in anni diversi del ‘900 con particolare attenzione, ma non solo, alle attività commerciali in quei tempi concentrate prevalentemente nel nucleo centrale. Il lettore, oltre che rinverdire i propri ricordi, può facilmente riconoscere le realtà conservate e le molte rinnovate, non sempre con rispetto dei caratteri culturali e storici.

Le oltre cento immagini presentate sono fotografie e cartoline dei soci fondatori Ennio Berlinghieri e Antonio Buccolo, dei soci Giovanni Bressano e Aldo Gonella e di Roberto Ghiglia, Bruno Murialdo, Beppe Scavino e dell’Archivio del Comune di Alba.

Il testo, che accompagna il lettore nel percorso lungo le strade del centro illustrate dalle immagini, dalla stazione ferroviaria a piazza M. Ferrero, poi in via Maestra, piazza Duomo e via Cavour fino alla “Pontina”, è di Nando Vioglio, che abbina le sue preziose conoscenze di natura tecnica e urbanistica alla ben nota passione per la storia della sua città.

La copertina è stata realizzata dall’editore Sandro Corino, la consulenza fotografica è di Antonio Buccolo. La stampa è stata curata dalla Tipografia L’Artigiana del socio fondatore Francesco Corino.

L’Associazione Commercianti Albesi e la Banca d’Alba hanno assicurato sostegno all’iniziativa.

Il libro contiene le prefazioni del sindaco di Alba Carlo Bo, dell’onorevole Ettore Paganelli, sindaco negli Anni Sessanta e del presidente dell’Associazione Parusso Roberto Ponzio.