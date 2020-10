Savigliano, Mariano (PD): "Soddisfazione per l'approvazione all'unanimità del testo sulla riduzione dei parcheggi a pagamento"

"In merito all'ultimo Consiglio Comunale tenutosi lo scorso 21 ottobre vorremmo esprimere pubblicamente la nostra piena soddisfazione per l’approvazione, all’unanimità e con un testo condiviso, della mozione riguardante la riduzione per complessivi 66 stalli dei parcheggi a pagamento attualmente presenti in Piazza Schiaparelli e presso la stazione ferroviaria.

Ma ancora di più vorremmo esprimere la nostra soddisfazione per come si è giunti a tale risultato, ovvero attraverso il continuo confronto tra le forze di maggioranza e quelle di minoranza e la proficua collaborazione con il sindaco e la giunta.

La mozione approvata peraltro riporta finalmente in auge anche il lavoro svolto dal c.d. "tavolo tecnico sulla viabilità istituto nel 2018 e ciò grazie all’impegno espressamente assunto dalla giunta ad attuare nel futuro prossimo gli interventi in allora suggeriti (sensi unici, piste ciclabili, allargamento isola pedonale, risistemazione delle piazze, ecc... ecc...).

Rivivono in questo modo non solo lo spirito dell’intervento in allora pianificato, ma anche e soprattutto l’approccio partecipativo del c.d. tavolo tecnico, in grado cogliere le esigenze di tutti i nostri concittadini.

Cogliamo infine l’occasione per congratularci con Giampiero Piola, che giovedì 22 ottobre è stato riconfermato alla guida del Consorzio Monviso Solidale.

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico".

Serena Mariano

Consigliere Comunale

Gruppo Partito Democratico