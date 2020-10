Traforo del Mercantour, Ciaburro (FdI): "Le parole divengano realtà"

In questi giorni si è riacceso il dibattito relativo all’ipotesi del traforo del Mercantour. Sollevai la discussione ormai due anni fa in relazione a questo progetto assolutamente indispensabile e strategico per tutto il sud ovest del nord Italia.

Siamo in un momento storico nel quale chi governa la Nazione dovrebbe avere una visione riferita ai prossimi cinquant’anni e sicuramente la realizzazione di un traforo che porterebbe la pianura Padana a collegarsi in modo veloce con il sud della Francia altro non sarebbe se non la giusta idea di sviluppo del territorio.

La provincia di Cuneo è sempre più “un’isola” priva di collegamenti, dopo la terribile alluvione di Limone, il colle di Tenda resterà per molti anni impraticabile e la Torino-Savona non è assolutamente in grado di sopportare il traffico viario dei prossimi decenni.

Per il traforo del Mercantour, lo Stato, con le tasse di tutti noi, ha già effettuato progettazioni, studi e rilievi. È arrivato il tempo che tutti i rappresentanti istituzionali della provincia di Cuneo si siedano ad un tavolo con il Presidente della Regione e con il Ministero delle infrastrutture affinché le parole sul traforo del Mercantour divengano finalmente realtà.

Se non saremo capaci, tutti assieme, di capire che l’unico modo per far sì che la provincia di Cuneo esca dall’isolamento viario nel quale è costretta, è la creazione di opere strategiche, vorrà dire che non avremo saputo svolgere il ruolo politico che i cittadini ci hanno assegnato.