Cavallermaggiore: dal 3 novembre al via le vaccinazioni antinfluenzali alla sede Avis

Le vaccinazioni antinfluenzali a Cavallermaggiore inizieranno martedì 3 novembre, presso la sede Avis sita in Casa Bonino. "Desidero ringraziare il Presidente Valentino Piacenza per aver messo, ancora una volta, i locali dell'associazione avisina a servizio della comunità - scrive in una nota stampa il sindaco Davide Sannazzaro -. Vi ricordo che le vaccinazioni avverranno tramite prenotazione, gestita direttamente dal centro medico di Cavallermaggiore.

In accordo con i parroci di Cavallermaggiore/Madonna del Pilone e Foresto, confermata la messa all'aperto del primo novembre. "Restando salve tutte le prescrizioni vigenti per la celebrazioni delle funzioni in chiesa, la celebrazione di svolgerà presso il cimitero e i parroci si avvarranno della collaborazione di volontari per il mantenimento del distanziamento e delle altre normali precauzioni dettate dall'attuale dpcm".