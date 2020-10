Pranzi, asporto, consegna a domicilio: il Wellington di Paesana non si piega al Covid

Se non è un look down, poco ci manca. Ma non c’è tempo per piangersi addosso. In montagna questo non è concesso. C’è molto da fare per sperare di potere – un giorno - riaprire. C’è da inventarsi un nuovo modo di sbarcare il lunario, In prima fila, ancora una volta, il ristorante-pizzeria New Wellington di via Reinaud.

Molteplici le proposte del locale di Patrizia Abate Daga,

Si punta innanzitutto – e non potrebbe essere altrimenti . sul pranzo.

Dal mercoledì al lunedì verrà proposto a pranzo un menù di lavoro a 12 euro con un primo, un secondo con contorno, caffè ed un quarto di vino.

Il sabato e la domenica, invece, pranzo con un menù turistico a 20 euro con 2 antipasti, un primo, un secondo con contorno, dolce, caffè un quarto di vino o una bibita e acqua.

Ma la parte del leone la faranno ancora una volta i servizi di asporto (sino alle 23) e di consegna a domicilio a Paesana, Sanfront e Revello.

Telefonando al 3773598255, si potrà ordinare il menù preferito scegliendo tra una moltitudine di portate.

Antipasti: girello al punto rosa con salsa tonnata vecchia maniera (8 euro), battuta di manzo con parmigiano e rucola (8 euro), carpaccio di manzo (8 euro), finissima di mare (10 euro), polpo con patate ed olive taggiasche (10 euro), gamberetti salatati sale e pepe (9 euro), carpaccio di pesce spada marinato agli agrumi o pomodorini e rucola (9 euro).

Primi: spaghetti ai frutti di mare/scoglio (10 euro), Spaghetti alla Wellington (12 euro), noodls con verdure, gamberetti e pollo (10 euro), gnocchi di patate ai formaggi (9 euro), ravioli fatti in casa al ragù (9 euro), penne all’arrabbiata (7 euro), ravioli giapponesi al vapore con verdure, soia, pollo e gamberi (12 euro).

Secondi: fritto di calamari (10 euro), fritto misto (12 euro), grigliata mista di pesce (18 euro), grigliata mista di carne (15 euro), bistecca alla valdostana con patate (12 euro). Sottofiletto al forno con toma di Viso, prosciutto e patatine (15 euro), straccetti di pollo con salsa guacamele e salsa yogurt (10 euro), cesar salad con pollo fritto/griglia (9 euro), insalata alla Wellington (7 euro).

Dessert; assortiti (4 euro).

E poi fra le tantissime pizze.

Marinara (4,50 euro), Biancaneve (5 euro), Margherita (5 euro) Margherita con bufala (7 euro), Prosciutto (6 euro), Greca (6 euro) Viennese (6 euro) Cipolle (6 euro), Napoli (6 euro), Novarese (6,50 euro), Dinamite (6,50 euro), Salsiccia (7 euro) Tonno (7 euro), Parma (7 euro), Calzone (7 euro), Patapizza (7 euro), Stracchinella (7 euro), Vegetariana (7,50 euro), Bismark (7,50 euro), Valdostana (7,50 euro), Gorgo e pere (7,50 euro), Gorgo e noci (7,50 euro), Porri e salsiccia (8 euro), , Parmigiana salsiccia (8 euro), Parigina salsiccia (8 euro), Tirolese €8,50 (pomodoro, mozzarella, speck, brie) Quattro formaggi (8,50 euro), Quattro stagioni (8,50 euro), Pizza d’Visu (8,50 euro), Piemontese (9 euro), Pesto salsiccia e stracchino (9 euro), Montebracco (9,50 euro), Delicata (9,50 euro), Leonardo (10 euro), Paesana (10 euro), Porcellina (11 euro), Vulcano (12,50 euro), Frutti di mare (12,50 euro), Wellington (13 euro).

All’interno del locale vengono rigorosamente rispettate le norme anti-contagio.