Tangenziale a Verzuolo, si allungano i tempi: non è tra le opere a bilancio 2020 della Regione, il sindaco: "Siamo delusi"

Non è soddisfatta l'amministrazione comunale di Verzuolo a seguito dell'incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 ottobre, per fare il punto sulla tematica viabilità.

Un incontro - interlocutorio e tecnico - che arriva a seguito della visita a gennaio del governatore Alberto Cirio nello stabilimento cartario verzuolese e quello dell'assessore ai trasporti e alle infrastrutture Marco Gabusi il 28 maggio scorso.

Sul tavolo di questi incontri l’ipotesi di una tangenziale che decongestioni il traffico pesante sul comune verzuolese e sulla frazione Papò. Traffico legato alla nuova produzione Burgo di container board (cartoncino prodotto attraverso un processo di riciclo) e l'azienda di autotrasporti Tonoli che ha acquisito e recuperato l'area dell'ex Cdm.



Il Tavolo di ieri si è svolto in presenza nonostante l’urgenza delle problematiche "ma nel rispetto di tutte le normative antiCovid tra le quali misurazione della temperatura, mantenimento della mascherina e disinfezione delle mani" si legge in una nota del comune di Verzuolo.



"La Regione tramite il funzionario Monica Amadori - spiega la comunicazione diffusa dal comune di Verzuolo al termine dell'incontro - ha informato il Tavolo dell’inesistenza, sul bilancio attuale, di risorse destinate ai progetti-priorità comunicati negli scorsi mesi dalle Province piemontesi. Ha però garantito la disponibilità della Regione di inserire risorse sul bilancio 2021 (in approvazione nella primavera 2021). Il funzionario regionale ha consigliato, stante l’assenza di una graduatoria che stabilisca quali tra i progetti comunicati dalle Province siano i prevalenti, di procedere con la progettazione."

Lo scorso 28 maggio a seguito dell'incontro con l'assessore Gabusi era stato divulgato dalla Regione un comunicato che - riferendosi al tavolo tecnico ripreso dopo l'emergenza Covid - riteneva: "Positivo l’inserimento dell’intervento nelle opere prioritarie da parte della Provincia di Cuneo, in modo da permetterne il finanziamento."



"La Regione – dichiarava Gabusi – ha dimostrato la volontà di proseguire nell’individuazione di una soluzione.



"Progettazione ed impegno regionale - continua piccata la nota dell'amministrazione verzuolese - che, sulla scorta dei precedenti incontri con Regione, ritenevamo fosse già scontato essere definitiva (con gli elaborati presentati dalla Provincia in occasione della comunicazione delle opere-priorità alla Regione) e condivisa con le aziende. Per “sbloccare il nodo” il Tavolo ha deciso che la Provincia invii ufficialmente alle aziende Burgo e Tonoli gli elaborati e che sia messo agli atti il loro essere progetti definitivi dai quali proseguire la discussione. Il funzionario regionale si è reso disponibile nel partecipare ad un incontro tra tecnici per proseguire con la progettazione."

"Siamo delusi - ammette il primo cittadino verzuolese Giancarlo Panero a Targatocn.it - Davamo per scontato tempi celeri, ma sembra non sarà così. Ora ci saranno passaggi tecnici per rendere il progetto possibilmente operativo con il bilancio 2021. Ho inoltre ricordato durante l'incontro di ieri che l'onorevole Ciaburro ha 'congelato' l'interrogazione parlamentare sulla tematica ambientale legata alla Burgo."

Sempre nella giornata di ieri si sarebbe dovuto tenere un altro incontro tecnico per affrontare le problematiche olfattive della Cartiera. L'incontro si terrà venerdì 16 novembre.