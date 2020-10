nonfermatelosport: convocata una manifestazione per venerdì pomeriggio a Cuneo

Un'iniziativa per protestare contro l'ultimo Dpcm, partita dallo studio Pilates Mar&Go di Cuneo, e gridare a grande voce "Non fermate lo sport".

I promotori puntano ad organizzare una manifestazione venerdì pomeriggio, in piazza Galimberti a Cuneo, a partire dalle 15. L'obiettivo è coinvolgere il mondo dello sport in generale, non solo istruttori e istruttrici di pilates e discipline analoghe.

Di seguito il messaggio che sta circolando in queste ore su WathsApp

"Care colleghe/i, care allieve/i,

il nostro è un mondo eterogeneo, fatto di associazioni, circoli, società, studi, partite IVA. Ma al di là dell’inquadramento e della disciplina che ciascuno di noi insegna e pratica, lavoriamo tutti con la stessa passione e la medesima finalità: aiutare il prossimo a stare bene, nel corpo e nella mente. Perché il movimento in tutte le sue forme È salute.

Oggi, dopo esserci adeguati ai protocolli e ad ogni regola, dopo aver sanificato, igienizzato, scannerizzato, tracciato, spalmato le lezioni raddoppiando le ore di lavoro, ci sentiamo dire che siamo “non essenziali”, in una parola sacrificabili e che dobbiamo quindi sospendere le nostre attività, in virtù di quali dati epidemiologici non ci è dato sapere. Noi NON abbiamo chiesto ristori economici, noi abbiamo solo chiesto di poter lavorare, in sicurezza e tra mille difficoltà. Perché è di sport che viviamo.

È arrivato il tempo di scendere in piazza, in tutte le piazze, nel pieno rispetto del distanziamento e della protesta pacifica, muniti soltanto della nostra divisa quotidiana, di un cartello e della mascherina. È arrivato il tempo di essere resilienti e proattivi.

È arrivato il tempo di dire NO. Noi non molliamo.

Distanziati, ma uniti.

L’appuntamento è VENERDÌ 30 ottobre alle 15 in Piazza Galimberti a Cuneo ed è aperto a tutti, operatori del settore e allievi

#nonfermatelosport"