Rugby: rinviato a gennaio l'inizio dei campionati

Il Consiglio Federale della FIR (Federazione Italiana Rugby) ha stabilito il rinvio al 24 gennaio 2021 dell'inizio dei Campionati nazionali di Serie A, Serie A Femminile Girone 1, 2 3 e 4, Serie B, Serie C Girone 1.

Sono inoltre sospese sino al 24 gennaio 2021 tutte le attività agonistiche organizzate dai Comitati Regionali (Serie C Girone 2, U18 Elite, U18 Regionale M/F, U16 M/F, U14 M/F, Coppa Italia Femminile).

Per quanto riguarda gli allenamenti, è possibile continuare a svolgere, sino al 24 novembre (data di scadenza del DPCM attualmente in vigore) attività distanziata individuale senza contatto per tutte le categorie.

E’ consentita, secondo quanto previsto dal DPCM, l’attività motoria individuale all’aperto senza contatto per tutte le categorie di propaganda e amatoriali.