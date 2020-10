TIMEOUT, il punto sul Campionato di Serie A2 di volley femminile – gir. Ovest: Pioggia di rinvii a causa del Covid-19! La Lpm Bam Mondovì si fa bella anche in trasferta

Il Girone “Ovest” di Serie A2 Femminile inizia a fare i conti con il Covid-19! Nello scorso week-end quattro gare sulle cinque in programma sono state rinviate a causa di positività. Tanti i nuovi casi, con la situazione più delicata in casa Roma, dove di recente sono state accertate 12 positività.

Insomma, un momento delicato, che si spera possa essere superato in fretta. Iniziano, tuttavia, a essere tante le gare da recuperare. Il Club Italia Crai sperava di scendere in campo domani pomeriggio contro la Lpm Bam Mondovì per il recupero della terza giornata, ma altre due positività nel gruppo squadra delle Azzurrine hanno indotto la Fipav al rinvio. Club Italia che al momento ha tre partite da recuperare. Due, invece, le gare in meno per Hermaea Olbia, Cus Torino ed Exacer Montale. Una gara a testa per Acqua & Sapone Roma, Lpm Bam Mondovì, Sigel Marsala, Eurospin Pinerolo e Futura Busto Arsizio.

L’unica formazione ad essere sempre scesa in campo è stata la Green Warriors Sassuolo, che domenica scorsa ha conosciuto la delusione per la prima sconfitta casalinga della stagione ad opera della Lpm Bam Mondovì (1-3). Le Pumine di Delmati hanno giocato un ottimo match, dando ulteriori segnali di crescita dal punto di vista fisico e caratteriale. Muro e difesa determinanti per Mazzon e compagne, brave nel limitare l’incisività di una strepitosa Ekaterina Antropova (29).

L’Italo islandese con passaporto russo ha dimostrato ancora una volta di disporre di un enorme potenziale. Grazie a questa vittoria, il Puma si piazza con merito sul secondo gradino della classifica, a sole due lunghezze dalla capolista Acqua & Sapone Roma. Brutte notizie dalla Futura Busto Arsizio. Gli esami strumentali, infatti, hanno chiarito l’entità dell’infortunio patito nei giorni scorsi dalla centrale Benedetta Sartori. Il referto, purtroppo, parla di rottura del legamento crociato. Alla giovane e brava giocatrice lombarda va anche il nostro augurio di una pronta guarigione.

Nel prossimo week-end è in programma l’ottava giornata con il concreto rischio di un altro giro di rinvii. Si dovrebbe iniziare sabato, ma di questi tempi il condizionale è d’obbligo, con l’anticipo tra Lpm Bam Mondovì e Futura Busto Arsizio. Il calendario, inoltre, prevede per domenica l’interessante derby tra Eurospin Pinerolo e Barricalla Cus Torino.

I risultati della 7^ giornata – Gir. Ovest

Cus Torino Club Italia Crai Rinv. A&S Roma E. Montale Rinv. W. Sassuolo Lpm Bam Mondovì 1-3 Sigel Marsala E. Pinerolo Rinv. F. Busto Arsizio Hermaea Olbia Rinv.

La classifica

1 A. & S. Roma * 15 2 Lpm Bam Mondovì * 13 3 G. W. Sassuolo 11 4 Sigel Marsala * 10 5 Eurospin Pinerolo * 10 6 Hermaea Olbia ** 8 7 Cus Torino ** 6 8 F. Busto Arsizio * 6 9 Club Italia Crai *** 4 10 E. Montale ** 1

*gare da recuperare

Il programma dell’8^ Giornata (01/11/2020)