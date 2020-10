Il centro storico di Saluzzo diventa scenario di un cortometraggio horror del regista torinese Alessandro Rota

"Saluzzo è un sito perfetto – dice Rota – per questo genere di lavorazioni perché ci sono angoli del centro storico che sono rimasti esattamente come nei secoli scorsi, immutati nella loro bellezza. Ero già stato più volte in città e da tempo avevo in mente di ambientare qui un mio lavoro. Questo corto è una produzione indipendente, in lingua inglese, che parteciperà a festival internazionali a partire dal prossimo anno. I marchesi ci hanno concesso la loro splendida dimora signorile e sono stati molto gentili. Qui abbiamo girato le scene dell’arrivo di uno dei personaggi nella casa di un prestigiatore. Proseguiremo la lavorazione a Govone, Agliè e Torino. Abbiamo già anche fatto dei ciak a pian del Re, nel Comune di Crissolo, nel cuore del Parco del Monviso".