Anche Paolo Bongioanni positivo a Covid-19: "Malessere diffuso, strano e nuovo. Virus aggressivo, fate attenzione!" (VIDEO)

Il consigliere regionale Paolo Bongioanni, capogruppo in regione del gruppo Fratelli d’Italia, ex direttore dell’Atl del Cuneese è positivo a Covid-19.



Lo comunica lo stesso Bongioanni attraverso un video pubblicato sulla propria pagina Facebook.



“Ieri insieme ad altri colleghi ho fatto il tampone mi hanno comunicato l’esito questa notte. – dichiara Bongioanni – Ho un malessere diffuso, strano e nuovo. Un po’ di mal di gola e un po’ di tosse. Spero che questi 14 giorni passano in fretta. Fate attenzione il virus è aggressivo.”



Bongioanni è il secondo consigliere regionale cuneese a risultare positivo dopo la notificata positività del saviglianese Matteo Gagliasso.