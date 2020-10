“ART IS A WORK - #ibelieveinartists”: l’iniziativa social che, tra i tanti, vede a Dronero l’adesione di Corrado Odifreddi

“L’ho trovata una cosa molto bella e ho ritenuto importante aderire. È passione inevitabile ed irrefrenabile per me l’arte, ma è anche impegno e sacrificio. Un lavoro a tutti gli effetti!” Queste le parole di Corrado Odifreddi, l’attuale protagonista della mostra “Tatahh taha……, La marcia degli alfabeti” presso il Museo Mallé di Dronero.

“ART IS A WORK - #ibelieveinartists”. Anche lui, attraverso la seguente scritta inserita sull’immagine del suo profilo facebook, per dare il suo appoggio. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione nei confronti dell’arte. Tra il diritto di chi la sceglie ed il dovere di rimuovere i cliché che per convenienza la vorrebbero un passatempo, essa è invece un lavoro come tutti gli altri. Necessita, pertanto, di cambiamento modo di pensarla, riconoscimento a livello economico. L’iniziativa social sta riscuotendo notevole successo, molte sono infatti le persone che finora hanno aderito e che appoggiano questo tipo di pensiero.

Se interessati, per quanto riguarda le opere Corrado Odifreddi, potrete ammirarle esposte al museo dronerese fino all’8 novembre 2020.