Disordini a Torino, Marello (PD): "Solidarietà verso chi è sceso in piazza pacificamente"

A Torino, così come a Napoli, Milano, Roma, Palermo, Venezia, Cagliari (in totale in 17 città), si sono svolte e si stanno svolgendo proteste di piazza a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm che impone la chiusura di palestre, piscine, centri benessere e la chiusura alle 18 di ristoranti e bar.



"Esprimo la mia solidarietà verso chi è sceso in piazza pacificamente, condividendo problemi e difficoltà - ha dichiarato in merito il Consigliere regionale Maurizio Marello - I gestori di palestre, piscine, ristoranti, bar, così come i “lavoratori della cultura”, stanno affrontando importanti sacrifici. Credo che sia indispensabile agire al più presto per sostenerli e tutelare gestori e dipendenti. Le manifestazioni di protesta contro il nuovo Dpcm organizzate ieri a Torino, sono tuttavia sfociate in atti di vandalismo. A farne le spese non solo i cittadini onesti, ma anche i commercianti, già duramente colpiti: questi atti violenti sono da condannare".